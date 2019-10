Számos érdekességet láthattak azok, akik ellátogattak az idei Tokiói Autószalonra. Ilyen volt a Toyota egyik terméke, az E-Broom, azaz E-Seprű is, mely egy érdekes koncepció. A japánok persze nem takarítási céllal alkották meg a seprűt, de aki azt várja, hogy majd a Harry Potter szereplőihez hasonlóan repülni fog, annak csalódnia kell.

A villanymotorral és egy kerékkel felszerelt műanyag seprű tulajdonképpen egy kiegészítő közlekedési eszközként funkcionál. A működtetéséhez meg kell lovagolni az eszközt, azaz a lábunk közé kell vennünk a rudat, és már kezdődik is a varázslat, haladunk előre – feltéve, ha a mi lábunk is tud gurulni, amit egy görkorcsolya segítségével meg is lehet oldani.

A fentebb látható demonstrációs videón kívül nincs az eszközről részletesebb információ. A motor nyilvánvalóan nem túl erős, de a gyalogosokat így is le lehet hagyni az e-seprűvel. Azt sem lehet tudni, hogy az elején látható átlátszó macskának van-e bármilyen funkciója a díszítésen kívül.

A Toyota igencsak ambiciózus közleménye szerint ez lehet a jövő egyik közlekedési eszköze. Ha ez tényleg így történne, valószínűleg még ők maguk is meglepődnének, mindenesetre a fiatalabb közönség tetszését elnyerhetik a játékos villanyseprűvel.