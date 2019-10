Számos probléma hátráltatta a Samsung első összehajtható okostelefonjának, a Galaxy Foldnak a megjelenését. A készüléket végül némi késéssel október 6-án a piacra dobták, de a termék nem aratott osztatlan sikert. Legnagyobb hibája, hogy a telefon könnyen tönkremehet: már egy kis por is komoly károsodást okozhat a két képernyőrészt egyben tartó mechanikában, nem beszélve magáról a kijelzőről, ami tesztek szerint nem bírja túl jól a hajtogatással járó gyűrődést.

A Samsungnál mindenesetre dolgoznak tovább, már a következő mobilon. A Samsung Developers Conference-en a koreai óriáscég egy újabb összehajtható telefon koncepcióját mutatta be, mely jelentősen eltér a Galaxy Fold formavilágától.

A fenti videóban látható képeken kívül más információt egyelőre nem adott ki a Samsung a készülő telefonról, sem az árát, sem a tudását illetően. Az biztos, hogy a képek alapján ez a készülék jóval kisebb lesz a Galaxy Foldnál.

Bízunk benne, hogy a képernyőbe integrált kamerával szerelt koncepció, ha valósággá válik, jobb és olcsóbb is lesz, mint a koreaiak első ilyen telefonja. 2000 dollár, azaz közel 600 ezer forint ugyanis nagyon sok egy egyelőre több sebből vérző készülékért. Valószínűleg, ahogy minden újdonságnál, az árak idővel itt is csökkenni fognak, ráadásul a többi mobilgyártó sem ül a babérjain, ők is csiszolgatják a dupla képernyős mobiljaikat saját elképzeléseik szerint.