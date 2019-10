Lassan életútja végéhez ér a PlayStation 4, és átadja a terepet a konzolgeneráció következő tagjának, az okosabb és erősebb PlayStation 5-nek. A Sony ötödik generációs játékgépe jövő év végén kerül a boltok polcaira, úgyhogy még addig is bőven van időnk kihasználni az egyébként remekül teljesítő jelenlegi gép nyújtotta lehetőségeket.

Habár a Sony az első PlayStation óta következetesen nevezte el a konzoljait (rövid neveiken: PS1, PS2, PS3, PS4), az ötödik név egy ideig kérdéses volt. Végül minden maradt úgy, ahogy arra számítani lehetett, és PS5 néven jön 2020-ban a japánok fegyvere az Xbox ellen.

Nemrégiben azt is kiszúrták, hogy öt védjegyet bejegyeztetett a Sony Japánban, melyek vélhetően a PlayStation jövőbeli elnevezései lehetnek. Azt ugyanis gondolhatjuk, hogy nem valamelyik tévéjüket fogják elnevezni PS6-nak, PS7-nek, PS8-nak, PS9-nek vagy PS10-nek – ezek a nevek már mind az ő tulajdonukban vannak.

Nagy meglepetést persze nem okoztak ezzel. A cégre mindig is jellemző volt ez a típusú előregondolkodás, amit bizonyít az is, hogy a PS5 nevet is már 2006-ban (!) bejegyeztette a Sony, 14 évvel a tényleges megjelenés előtt. A figyelemreméltó ebben inkább az, hogy ennyi nevet egyszerre még nem védettek le: általában mindig egyesével haladtak, a 2006-os évet kivéve, amikor a PS4-et is lefoglalták.