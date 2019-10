Azt eddig is tudtuk, hogy a komodói varánuszok nem túl barátságos állatok. A nem éppen apró termetű, akár 3 méteresre és 70-90 kilósra is megnövő hüllők Indonézia néhány szigetén élnek csak, nevüket is az egyik ilyenről, Komodóról kapták.

A világ legnagyobb gyíkféléjének hím egyedei a párzási időszak közeledtével igencsak bevadulnak, hogy elnyerjék a nőstények kegyeit. A mindennemű előjogok ugyanis csak azokat illetik meg, akik egy párharcban felülkerekednek egy másik példányon. Ilyenkor persze megindul az erőfitogtatás: még fel is fújják magukat, hogy nagyobbnak látszódjanak.

Az akár negyed óráig is elhúzódó küzdelem győztese még nem érezheti magát nyeregben, ugyanis a nőstényt is párzásra kellene kényszerítenie, ami szintén nem egyszerű feladat. A helyiek által csak orának, azaz földi krokodilnak nevezett sárkányok veszélyesek lehetnek akár az emberre is: éles fogai és erős harapása csúnya sebeket ejthet, ráadásul a nyálában méreg is van, ami vérmérgezést okozhat.

A fentebb látható felvétel két harcoló komodói sárkányról nemrégiben bejárta az internetet. Jó páran elfeledkeztek arról, hogy a természet eme teremtményei erősebbek lehetnek az embernél, hiába láthatjuk már őket több állatkertben is, például Nyíregyházán is. Egy ilyen látvány testközelből hatalmas élmény lehet, de erejüket jelzi az, hogy még a kamera is kicsit beleremeg, amikor a földhöz csapódnak a hatalmas állatok.