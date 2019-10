1969-ben mutatta be a Heuer az azóta legendává vált óráját, a Monacót (a TAG akkor még nem szerepelt a cég nevében). A Monaco megosztotta a közönséget akkoriban formabontónak számító négyszögletű kialakításával, valamint a metálkékben pompázó számlapjával.

Miután megjelent a kronográf, a svájci cég komoly marketingkampányba kezdett. Célpontnak a világ versenypályáit választották, már a Monaco névvel is erre utaltak. Az órát azonban igazán ismertté Steve McQueen tette a Le Mans című filmmel, állandóan egy Monacóval a jobb csuklóján jelent meg.

Az időmérő eszköz rövid idő alatt legenda lett, és a TAG Heuer az 50 éves évforduló alkalmából az idei évben 5 különböző Monaco-variánst készített. Az egyes órák egy-egy évtizednek állítanak emléket, hármat már be is mutattak ezek közül: az első modellt, amelyet az 1969 és 1979 közötti évek ihlettek, a Forma-1-es Monacói Nagydíj keretében leplezték le májusban. A második limitált kiadás, amelyet júniusban a franciaországi Le Mans-ban mutattak be, az 1979-től 1989-ig tartó időszaknak állít emléket. A harmadik limitált kiadású új Monaco órát az 1990-es évek ihlették és nagyszabású bemutatójára júliusban került sor New Yorkban.