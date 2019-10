Még zajlanak az építési munkálatok, de már elérte a 472 méteres kitűzött magasságot a New York-i Central Park Tower. Átadásakor az épület lesz a legmagasabb felhőkarcoló a világon, melyben életvitelszerűen élnek emberek. A világ legmagasabb épülete egyébként a Burdzs Kalifa a maga 828 méterével. Az Egyesült Arab Emirátusokban található torony 163 szintjén hotelszobákat és irodákat alakítottak ki.

A Central Park Tower szűk fél kilométeres magasságával így is a nyugati félteke második legmagasabb felhőkarcolója lesz. Csak a szintén New Yorkban található, a 2001. szeptember 11-én lerombolt ikertornyok egykori helye mellé épült One World Trade Center előzi meg 541 méterével.

Az összesített magassági ranglistán 15. helyet elfoglaló épület tervezésében azok is részt vettek, akik a már említett Burdzs Kalifát is megálmodták, így azt nem lehet mondani, hogy egy tapasztalatlan gárda változtatja meg New York látképét. A hatalmas torony a mellette fekvő Central Park képét is meg fogja változtatni hosszúra nyúló árnyékával, ahogy a nap folyamatosan megy majd le.