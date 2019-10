Különleges bankkártyát bocsátott ki a brit királyi pénzverde. A kis lapot még csak plasztikkártyának sem lehet nevezni, ugyanis nem egészen műanyagból készült: az állami vállalat a Mastercarddal együttműködve 18 karátos aranyból készítette el az érintésmentes fizetésre is képes kártyát.

Önmagában rendkívül drága a kártya: 18750 font, azaz 7,2 millió forint a használati díj, de ezzel járnak előnyök is. Nincs például tranzakciós díj, de idegen környezetben sem kell megfizetni a valutaváltás kezelési költségét. A nagy összegű vásárlások a szokásosnál is könnyebben mehetnek, és a kártyatulajdonosok még utazási kedvezményt is kapnak.

Ennyi pénzért a kártyatulajdonosok nagymértékben személyre szabhatják a kis lapot, így az üzletekben akár az első oldalra helyezett aláírással villogva lehet tudatni az emberekkel, hogy ki az egyik leggazdagabb a környéken. A pénzverde a kártyát speciálisan azoknak az embereknek szánta, akik nagyra értékelik a legjobb minőségű luxustermékeket, melyek akár státuszszimbólumként is szolgálnak.

A kártyát a tervek szerint 2020 elejétől lehet megszerezni az Egyesült Királyságban.