Az 53 éves legenda rég visszavonult az aktív bokszolástól, némi pocakot eresztett, szakállat növesztett, de most bizonyítja, hogy mozdulataiban még mindig ott a bajnok. Csak a barátoknak rögtönzött rövid bemutatót, farmerban, pár guggolás után, de az látszik, hogy egy koca bokszolónak még most se lenne esélye ellene.

Smh I still want no type of smoke with a 53 year old Tyson. 60, 70, etc. Nope. pic.twitter.com/5b1GciUgVi

— Young Dezòd (@platini954) October 15, 2019