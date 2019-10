A népszerű Benelux államban nem csak Amszterdam az egyetlen város, amit érdemes megnézni, amire kezdenek a külföldről odalátogatók is rájönni. Számos múzeum, a római kor maradványai és gyönyörű épületek várják a művészetek kedvelőit.

9. Tokió, Japán

A felkelő nap országa különleges kultúrájával és gasztronómiájával már önmagában rengeteg embert vonz, de a jövő évi tokiói olimpia még jobban feltornázta az ide érkező turisták számát.

8. Ubatuba, Brazil

Homokos tengerpart, kristálytiszta víz, és ideális hullámok a szörfözéshez – mi kell még? Emellett hegyet mászni is lehet a közelben, de az őserdő sincs elérhetetlenül messze a turisták által még kevésbé felfedezett területtől.

7. Aberdeen, Skócia

A város legnagyobb része gránitból épült, ez már önmagában különlegessé teszi a Skócia északkeleti részén fekvő várost. Számos galéria és múzeum található a tengerparti településen, de érdemes betérni egy-két pubba, legalább egy jóféle scotch-ra.

6. Cali, Kolumbia

Az európai és afrikai kultúra metszéspontjának is lehet nevezni a dél-amerikai várost, ahol mindig lehet találni több jó bulit is.

5. Vanuatu

Az óceániai szigetcsoport 80 aprócska, festői szigetből áll. A vulkánmászástól a búvárkodásig mindent lehet az Ausztráliától keletre fekvő területen csinálni, ahol nagy eséllyel megértik az embert – átlagosan itt beszél egy ember a legtöbb idegen nyelven.

4. Luxemburg

Az ország látnivalói jó példaként szolgálnak arra, hogy sok jó dolog kis helyen is elfér. Kastélyok, sziklás völgyek, aprócska falvak és mesébe illő borászatok is találhatóak az aprócska országban. Számos látványosság a világörökség része.

3. Hszian, Kína

A város egyfajta kültéri múzeumként is emlegetik, de a számos történelmi emlék mellett tele van modern, látványos épületekkel is Hszian. 2020-ban komolyan ráfekszenek a kínaiak a turizmusra: 30 éjszakai tárlatvezetést tartanak a turisták számára, melyen bemutatnak egy éjszakai piacot is.

2. Bilbao, Spanyolország

A Spanyolország északi részén fekvő város közel van a tengerhez, a Pireneusokhoz, ráadásul jövőre itt is rendeznek Európa-bajnoki focimeccset. A spanyol konyha híresen jó és változatos, így minden adott a tökéletes nyaralás helyszínéhez.

1. Buriram, Thaiföld

A lista élére a MotoGP repítette a thaiföldi Buriramot: az első világbajnoki versenyt 2018-ban rendezték a Chang Nemzetközi Versenypályán, azóta pedig tovább nőtt a helyszín népszerűsége. Az ide látogatók könnyen össze tudják kötni a futam megtekintését a történelmi relikviák és kincsek szemléjével.