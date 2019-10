Vasárnap véget ért a Fortnite nevű videojáték tizedik szezonja. A játék lényege az volt, hogy a játékosnak túl kellett élnie a többiek támadásait, és lehetőleg utolsónak kellett talpon maradnia. A tíz szezon során tíz különféle szigeten játszódó történet a hét végén egy csapásra megszűnt, a készítők szó szerint felrobbantották a virtuális világot.

Azok, akik éppen a játékba lépésre készültek, szintén egyedülálló módon élhették át a játék megszűnését.

How “The End” event appeared from the lobby! #Fortnite pic.twitter.com/ANYDVsVnpI

— Creator Code ‘Atruckk’ [2K] #FaZe5 (@IAmATruckk) October 13, 2019