Robert Downey Jr. neve sokaknak teljesen összeforrt Vasember karakterével a Marvel-univerzumból, pedig a színész már többször megmutatta, hogy nem csak Tony Stark bőrébe tud bújni. Az új karakter, akit megtestesít, a Dolittle címszereplője lesz: az 1998-as Eddie Murphy-féle történetet teljesen más oldalról közelítették meg a film készítői, akikhez többek között az Aliz Csodaországban és a Demóna: A sötétség úrnője is fűződik.

A történet a lentebb látható előzetes alapján valamikor a 19. században játszódik, ahol az állatok nyelvét értő fizikus élete nem fenékig tejfel. RDJ mellett olyan színészek is feltűnnek a filmben, mint az új Bond-film főgonosza, Rami Malek, a Men In Black-filmekből is ismert Emma Thompson és a pankrátor John Cena.

A Dollittle-t január 17-étől láthatjuk a világ mozijaiban.