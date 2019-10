Tegyük a szívünkre a kezünket: kinek ne jutott volna már eszébe, hogy a nap elején igyon egy jó pohár italt, esetleg meg is tette ezt? (Igen, a kerítésszaggató házi pálinka is számít.) Alkoholos itallal kezdeni a napot ritkán bizonyul jó döntésnek – gondolhatták az Oak & Bond bourbon-kávé megalkotói, ezért egy olyan italt találtak ki, ami a whiskey-ízt könnyedén hozza, de nyugodtan autóba is ülhetünk utána.

A cég munkatársai fogják a legjobb kolumbiai és brazil kávészemeket, jól megpörkölik őket, majd egy egyszer használt bourbonos hordóba töltik őket, hogy megérjenek, és elnyerjék végső formájukat. Azok szerint akik kóstolták, a bourbon íze mellett érezhető még némi étcsokis és meggyes beütés is, de ez csak jót tesz a kávénak.

Aki esetleg kevésbé kedvelné a bourbont, annak sem kell szomorkodnia. Hasonló kávékat készítenek még scotch és rye whiskey ízesítéssel, de boroshordóba is tesznek kávébabot, ami így a cabernet sauvignon ízeit szívja magába. Egy 284 grammos kiszerelés 25 dollárba, azaz 7500 forintba kerül.

Abban biztosak vagyunk, hogy nem konzultáltak a Jägermeister vezetőivel, akik a már jól ismert italukat ütötték fel egy kis kávéval.