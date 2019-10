A paradicsomban van belőle a legtöbb, de más zöldségekben és gyümölcsökben is megtalálható a likopin nevű színanyag. Az emberi testre gyakorolt pozitív hatását eddig is ismertük, és bizonyos körülmények között még áramot is tudtunk vele termelni.

A Sheffield-i Egyetemen tovább vizsgálták az anyagot, és a tanulmány eredményeiből kiderült, hogy a likopin újabb területen bizonyult hasznosnak. Egy kísérletben hatvan 19 és 30 év közötti férfi részvételével tesztelték a színezőanyag hatását: a csoport fele likopinban gazdag étrendet követett, kiegészítve ezt egy tablettával is, míg a másik csoport placebót kapott – mindezt anélkül, hogy bárki tudta volna, melyik csoporthoz tartozik.

A 12 hetes kísérlet alatt ondómintákat kértek az alanyoktól. Az elemzések után kiderült, hogy a likopint fogyasztók spermái általánosan 40 százalékkal javultak, beleértve a méretüket, formájukat és úszási sebességüket is. “Nem számítottunk erre az eredményre. Amikor dekódoltuk az eredményeket, majdnem leestem a székemről” – mondta a kutatást vezető Prof. Allan Pacey.

A felfedezés segíthet azokon a férfiakon, akiknek termékenységi problémáik vannak. A kutatók egyébként azt sejtik, hogy a likopin erős antioxidáns hatása állhat a jelenségek mögött. Ez megvédi a spermákat az oxidáció okozta károsodásoktól.