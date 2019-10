A rendezők tájékoztatása szerint a tavaszi, kilencedik Országfutáson 21 ezren vettek részt, összességében 280 ezer kilométer megtéve, de most esély van arra, hogy ezt is túlszárnyalják.

A jubileumi eseményre október 12. és 23. között kerül sor. A szerepléshez ingyenesen regisztrálni kell az Országfutás honlapján. A kiírás szerint legalább 5 kilométeres szakaszt kell teljesíteni futva vagy gyalogolva, akár külföldön is, egy-egy etapot pedig többen is megtehetnek, mivel csoportoknak is lehet regisztrálni.

Az első Országfutásra 2015 márciusában került sor. Akkor a közel négyezer résztvevő 46 733 kilométert teljesített, ami több mint hússzorosa a 2246 kilométer hosszú országhatárnak.