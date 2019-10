Már látogatható a csernobili négyes reaktor vezérlőterme

Eddig nem látott helyeket is megnézhetnek a Csernobilt meglátogató turisták a jövőben: a legmerészebbek a négyes reaktor vezérlőtermébe is bemehetnek, ahonnan a katasztrófába torkolló láncreakció is indult.