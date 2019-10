Annak ellenére, hogy egy betegség miatt egyik végtagját sem képes önállóan mozgatni, egy francia férfi mégis mozgásra bírta kezeit és lábait. Mindebben egy mesterséges külső váz segített neki, melyet közvetlenül az agyával irányított.

A férfi járni, manőverezni és különféle feladatokat is végre tudott hajtani a szerkezet segítségével. Habár ez nagy áttörésnek számít ezen a területen, a szakemberek szerint a rendszer még nem áll készen a mindennapi használatra.

A 28 éves Thibault egy baleset következtében bénult le, gerince pedig több helyen is megsérült. Önerőből mindössze a bicepszeit, valamint a bal csuklóját tudja mozgatni. Ezzel a szabadsággal eddig csak kerekes székkel tudott közlekedni. A férfi fejébe két nagy méretű szenzort ültettek, melyek érzékelik az agya által generált jeleket, és azzal közvetlenül irányíthatja az őt mozgató robotot.

Az előkészületek két évig tartottak. Ezalatt számos mentális tesztet is elvégeztek a férfin, aki videojátékok segítségével gyakorolta be, hogyan is irányítsa majd gondolatai segítségével a külső vázat. A grenoble-i egyetem kutatói három új páciens segítségével fejlesztik tovább a járórobotot, hogy az a jövőben már önállóan tudjon egyensúlyozni és sétálni.