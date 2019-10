Jó pár éve tudta az ember mire számíthat, amikor beült egy Guy Ritchie filmre. Garantált volt egy botcsinálta, de szimpatikus simlis csapat, mellé a profi bűnszervezet utca formálta karakterei, pár tucat hulla, egy sosem látott nagy értékű szajré, és a felhúzott szemöldök, hogy most ki kivel van.

Ezt a szellemet követi a The Gentleman című új alkotása is, aminek most érkezett meg friss előzetese. Ezek a sodró lendületű, meglepő fordulatokkal teletömött, tökös beszólásoktól sem mentes, laza maffiakomédiák egy idő után sablonossá váltak, de úgy tűnik ideje felmelegíteni a műfajt. Nagy nevekből nem lesz hiány, Matthew McConaughey és Colin Farrell is komoly szerepet kap, de meglepetésre ott van a stáblistán Hugh Grant is.