Nyílt titoknak számít, hogy számos vállalat és kutatóintézet azon dolgozik, hogy visszahozzák a repülés világába a szuperszonikus kereskedelmi járatokat. Az utolsó ilyen gép a legendás Concorde volt, de annak is lassan 16 éve, hogy a francia-brit együttműködés eredményeként megépült 20 gépes flotta utolsó tagja is végleg leszállt.

Könnyen lehet, hogy ismét a szigetország küldhet a felhők közé egy ilyen gépet. Mindezt a SABRE (Synergetic Air-Breathing Rocket Engine) motor segítségével léphetik meg, mely hatékonyan képes működni mind a légkörben, mind a térbeli vákuumban.

Az erőforrás segítségével 6400 kilométeres óránkénti sebességet is el lehet érni – ez a hangsebesség 5,4-szerese. Mivel az űrben is működik a motor, és ott a közegellenállással sem kell számolni, az elméleti csúcs Mach 25, azaz 30 870 km/óra. Hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb adattal is szemléltessük: ez azt jelenti, hogy a London-Sydney út 4 órára csökkenhet.