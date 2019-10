2018 májusában lőtték fel a világűrbe az InSight űrszondát, mely a vörös bolygót, a Marsot vizsgálja. A NASA eszközét egy rendkívül érzékeny szeizmográffal is felszerelték, hogy a marsrengéseket megfigyelhessék a hozzáértők.

A SEIS nevű műszert annyira finomra hangolták, hogy még a legkisebb fuvallatot is érzékelni lehet vele, így a tudósok akár (kis túlzással) bele is hallgathatnak a Mars életébe. A küldetés kezdete óta az InSight átélt néhány marsrengést, melyeket a SEIS rögzített is, ezeket a felvételeket pedig az internetre is feltöltötte az űrügynökség, így bárki meghallgathatja őket.



A május 22-ei, illetve július 25-ei felvételeken hallható csipogó hangok némi számítógépes utómunka eredményei. Mivel a rengések az emberi fül számára hallható tartományon kívüli zajokat generálnak, a NASA hangmérnökei felgyorsították és módosították a felvételeket, hogy hallhatóak legyenek.

Meglepő, de ha hangokról van szó, a NASA jól szerepel: még Grammy-díjat is nyertek a Voyagerrel elküdött aranylemez 40. évfordulós újranyomásakor 2018-ban.