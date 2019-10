Összefogott a Google és a Levi’s, a techcég és a divatmárka közös munkájának eredménye pedig egy dzseki lett. A Google Jacquard technológiájával felszerelt farmerkabát Bluetooth-on keresztül kommunikál a telefonunkkal, és a kabát egy bizonyos pontját tapogatva irányíthatjuk is azt.

A bal csuklónál található címke valójában érintőpadként működik, mellyel akár a zeneszámok között is válthatunk, vagy a fényképezőgépet is aktiválhatjuk. Mindez csak azon múlik, hogy előzetesen melyik alkalmazásokat hangoltuk össze a kabáttal. Néhány applikáció esetén képes rezegni is, ha például értesítést kapunk, de arra is figyelmeztet, ha eltűnik a telefonunk.

A dzsekiben lévő elektronika sokkal kisebb helyet foglal, mint a korábbi, 2017-es verzióban. Maga az okoscímke is kisebb lett, funkcióját azonban teljes egészében ellátja. Mosás esetén sem fog tönkremenni a kabát, nem kell kímélőprogramot sem használni.

A dzseki többféle méretben, férfi és női változatban is kapható, kiviteltől függően 198, valamint 248 dolláros (61, valamint 76 ezer forintos) áron. Ez az árfekvés jóval közelebb áll a Levi’s kabátjaihoz, mint az előző okosdzseki ára: az első verzió még 350 dollárba, mai árfolyammal számolva 108 ezer forintba került.