A színes robbanások, görögtüzek látványa pótolható lenne zajmentesen? Talán ez nem is lesz kérdés pár évtized múlva, amikor minden nagyobb eseményen több száz drón táncol majd az égen, összehangolva, lélegzetelállító látványt nyújtva.

Mégsem untuk még meg, bár egyre hangosabb az ellentábor. Mert pokoli zajjal jár, a háziállatok (egy része) rettegve menekülnek a durrogás elől, mert drága, és ahogy a zöld gondolatok teret nyernek, nyilván a fenntarthatóság, és a környezetre gyakorolt hatás is előtérbe kerül.

A színes, látványos robbanások már évszázadok óta velünk vannak, Kínában több, mint ezer éve, nálunk Mátyás király kora óta. A feljegyzések szerint Magyarországon először I. Mátyás király és Beatrix királyné esküvőjén tartottak tűzijátékot 1476-ban Székesfehérvárott. 1686-ban Budavár visszafoglalását is tűzijátékkal ünnepelték. A XVII. századtól már a gazdagabb polgárok is tűzijátékozhattak.

A gyerekeket már nem a nagy füsttel ropogó, színes gömbök fogják megvenni, hanem az égen feltűnő Vasember.

Az Intel 50. születésnapján 500 drón világította be az eget, itt is látszik, hogy a variációk száma végtelen.

Kínában, ahonnan a tűzijáték is indult, már a drónokkal játszanak, ezen a felvételen is több, mint 500 repülő egység látható, amelyeket akár egy számítógépről, egy pilóta irányíthat. Ezek pedig repülhetnek több este is, egyszeri beruházási költség után a show folyamatos, csak az akkumulátorokat kell utánatölteni, nem a puskaport.