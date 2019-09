Az emberek többsége megmosolyogja, ha a sakkról mint profi sportról van szó. Mégis mi abban a sportérték, hogy egy helyben ülnek órákig – hangzanak el ehhez hasonló vélemények. Nos, a test valóban nem végez sok munkát, azonban az agy annál többet.

Ennek járt utána a Stanfordi Egyetem egyik kutatója is, és megdöbbentő eredményeket kaptak. Robert Sapolsky szerint egyes játékosok egy-egy torna alatt úgy reagálnak a játékra, mint például más sportág legjobbjai. Napi szinten akár 6000 kilokalóriát is elégethetnek, ami háromszorosa az átlagnak. A légzésük is hasonló arányban gyorsul fel, de a vérnyomásuk is megnő. Mindez azt jelenti, hogy ilyenkor akár közel egy kilótól is megszabadulhatnak minden egyes aktív játéknapon.

Erről a világ legnagyobb sakkjátékosai közé tartozó Garri Kaszparov is beszámolhatna. A férfi az öt hónapig tartó 1984-es moszkvai sakkvilágbajnokság ideje alatt összesen 10 kilót fogyott. 2018-ban Mikhail Antipovnál lemérték, hogy egy két órás játék alatt 560 kilokalóriát égetett el. Ez nagyjából egy 80 kilós ember félórányi futásának energiaszükséglete.

Mindehhez hozzátartozik az, hogy a szervezet számára ez igen megterhelő, és nem éppen pozitív hatású. A test eme reakcióját a stressz váltja ki, ez szaporítja meg a légzésszámot, de étvágytalanságot és álmatlan éjszakákat is okozhat. Emiatt a sakkozók manapság már nemcsak mentálisan, de fizikailag is felkészülnek egy-egy nagyobb tornára. A világranglista élén álló Magnus Carlsen például rendszeresen eljár futni és edzeni is, de az étkezéséért is egy külön szakács felel.