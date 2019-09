Feltartóztathatatlanul közelítenek a nyár után a hűvösebb napok, így mindenféleképpen be kell nézni a szekrény mélyére, előkeresni a melegebb ruhadarabokat és kiegészítőket. Azzal sincs gond, ha unod az otthoni kínálatot: összeszedtünk néhány ötletet őszre.

Sportosan és elegánsan egyszerre

A kékes árnyalatok egyrészt nyugalmat árasztanak, a megfelelő öltözetet kiválasztva a kiegyensúlyozottság juthat eszünkbe az ilyen színeket viselő férfiakról. Másrészt azonban magabiztosságot is sugározhat, valamint az ebből fakadó könnyedséget.

A Pepe Jeans for Him férfi illatát a kifinomultság és frissesség jellemzi. Farmerkék színével és ezüst kupakjával az üveg modern csomagolást kapott. Ezzel szemben a dinamizmus ihlette a Trussardi Riflesso Blue Vibe illatot, mely ellentétekkel teli, friss és meleg, elegáns, mégis lázadó. Az illat akár egy őszi motorozásra is ösztönözheti az embert, melyhez nem árt a megfelelő öltözet. Már egy kevlárral erősített farmer is több védelmet jelent a semminél, a bukósisak pedig elfér egy hátizsákban a menet végén.