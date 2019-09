Még 2004-ben vásárolta meg New York-i lakását az akkoriban nemzetközileg kevésbé ismert, ma már világhírű rapper, Kanye West. 2006-ban megvette a szomszédos stúdiót is, majd egybenyitotta a két ingatlant. Az azóta Kim Kardashiannal összeálló férfi most eladásra kínálja a lakást, ugyanis Wyoming államba költözött családjával.

A manhattani negyedik emeleti lakás 225 négyzetméteres, egy hálószoba mellett két fürdőszoba kapott benne helyet. Az ingatlanban a természetben is előforduló színek dominálnak a rengeteg köves felület mellett.