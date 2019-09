Ehhez a körhöz csatlakozott a Forma-1 2007-es világbajnoka, Kimi Räikkönen is. Az Alfa Romeo csapatát erősítő finn kapott egy saját órát, melyet a Szingapúri Nagydíj hétvégéjén mutatott be az óragyártó. Az RM 50-04 Tourbillon Split-Seconds Chronograph az első, melyen megjelennek az olasz csapat színei is, akik második éve élvezik az órások támogatását.

Az 50 méteres mélységig vízálló szerkezetet 600 réteg, mindössze 45 mikron vastag szilikonnal vonták be, melyet 120 fokon egy autoklávban sütöttek ki. Az így megalkotott fehér rész nemcsak szép, de ellenálló is, miközben továbbra is könnyű maradt. A titánium számlap sarkában Räikkönen 7-es rajtszámával is találkozhatunk.

A kronográfból korlátozott példányszámban készül. A Jégembernek rengeteg rajongója van, és valószínűleg akad köztük 30 nagyon gazdag, aki megengedheti magának, hogy megvásárolja az órát 1 millió 63 ezer dollárért, átszámítva körülbelül 320 millió forintért.