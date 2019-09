Sajnáljuk, hogy nem nekünk pattant ki a fejünkből az az ötlet, amit egy német programozó megvalósított. A férfi egy különös szociális kísérletbe kezdett Instagramon: elindított egy olyan fiókot, ahová csak pénzért cserébe kerülnek ki a felhasználók fotói.

A Golden Price Tag, magyarul Arany Árcédula nevű oldalra eddig csak négy poszt került ki. A használati feltételek nem túl bonyolultak: csak fel kell tölteni egy képet az ugyanezen a néven futó weboldalra, egy képaláírást írni, majd befizetni a legalább 1000 dolláros (300 ezer forintos) összeget.

A koncepció igencsak megosztja az embereket, ami nem is csoda, tekintve azt, hogy a gazdag fiatalok életébe betekintést engedő Rich Kids-fiókok is sokaknál kiveri a biztosítékot. Az oldal azt is kiírja, hogy ki mennyit áldozott a képre: az eddigi használók többsége maradt a minimum előírt összegnél, de volt, aki nem sajnálta ennek kétszeresét is kiadni egyetlen fotóért.