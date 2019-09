Utóbbit rengeteg influencer tudja az álomvilág marketinggyárában, de Saravia verhetetlen extrája a 16,5 centiméteres nyelve, ami csábító mágnesként gyűjti a követőket. A fiatal hölgy 900 és 3000 dollár közötti összeget kap egy-egy posztjáért, évente pedig akár 100 ezer dollárt (közel 30 millió forintot) is összehozz nyelvnyújtogatással.

Nyilván, nem csak a nyelv hossza számít, pocakos meccsnézőként nyelvünket lógatva kevesebb lájkot gereblyéznénk össze, mint a A 21 éves Mikayla Saravia, aki nyelvét behúzva is egy szemrevaló teremtés, és nem fél bikiniben megmutatni a testét.

Még egyszer: évi 30 milliós bevétel alaphangon, kétmillió insta követő, ezért a mutatványért.





KKVSH (@kkvsh) által megosztott bejegyzés, Júl 29., 2019

Igaz, a 21 éves lánynak van üzleti érzéke, nyelvét máshol is kamatoztatja. „Hirdetéseket vállalok és a Youtube-csatornámból és az appomból, a KKVHS-ből is pénzt csinálok, plusz a weboldalamon merchandise-t is lehet venni”–mesélte Mikayla.