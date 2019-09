Belépve a főbejáraton, egy hatalmas díszített tökszobor fogadja a vendéget, ezzel is előre jelezve, hogy nem mindennapi helyszínre tévedtünk be. Ez az alkotás azonban csak egy a 3000 közül, melyek a komplexumot díszítik. A 2 milliárd dolláros (600 milliárd forintos) befektetett összegből épült, 278 ezer négyzetméteren elterülő szálloda ötlete 2011-ben pattant ki a tulajdonosok fejéből, de végleges formáját csak idén áprilisban nyerte el.

A legtöbben nem úgy gondolnak a repülőterekre, mint célállomás: inkább csak átutazásra használjuk, hogy eljussunk A-ból B-be. Néhány légikikötő környékén hotelek, szállodák is találhatóak, ahol egy hosszúra nyúló átszállás fáradalmait is kipihenheti az ember.

A főépület 711 tágas szobának ad otthont. Egy étterem nehezen is tudná kiszolgálni a rengeteg éhes szájat például egy svédasztalos reggelinél, éppen ezért 4 helyen is jóllakhatnak a vendégek. A szálloda mellett különféle üzletek találhatóak – ezek közül is a legérdekesebb a Teddy maci bolt, ahol a híres plüsstervező, Joanne Oh játékait lehet megvenni akár 5000 dollárért, azaz 1,5 millió forintért.

Emellett található itt egy kisebb vidámpark és egy fürdő is, ahol egyszerre 2000 ember merülhet alá a meleg vízben. Ez a szám soknak hangzik, ha arról van szó, hogy az ember nyugodtan akar egyet mártózni, de az egy főre jutó szabad terület így is garantáltan nagy a hatalmas medencéknek köszönhetően.

Kaszinózni is lehet a reptér-hotelben: 449 asztalnál lehet elverni a világ vagyonát a külföldi látogatóknak. Dél-Koreában tilos az efféle szerencsejáték, így a helyiek még csak be sem nézhetnek az egyébként nagyon jövedelmező termekbe. Rengetegen járnak ide Kínából, ugyanis Peking és Sanghaj is csak 90 percre van repülővel.

A japán tömegeket az olcsó repülőjegyárak mellett a játéktermek vonzhatják, ahol a Sega különféle többjátékos programjaival játszhatnak a gazdag vendégek.