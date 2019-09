Manapság a bőröndöket már nem csak a ruháink és egyéb utazási kellékeink tárolására használjuk. Egyre több gyártó rejt egy akkumulátort is a szerkezetbe, melynek segítségével akkor is feltölthetjük a telefonunkat, ha nincs a közelben más áramforrás.

Ezekkel a bőröndökkel azonban az a probléma, hogy a beépített akkuk is lemerülnek egyszer, folyton ki kell őket szerelni és újra kell tölteni őket. Ezen a gyakorlaton változtatna a Rollogo poggyásza. Az Escape S névre hallgató modell kerekei generátorokat rejtenek, melyek az előállított energiával egy 8000 mAh-s lítium-polimer akkumulátort töltenek.

Az így összegyűlt árammal telefont, tabletet vagy akár laptopot is tölthetünk két USB-porton keresztül. A tervező szerint már 10 percnyi gurulással 1,2 órányi telefonbeszélgetésre elegendő energiával tölthetünk fel egy átlagos okostelefont. A beépített powerbank teljesen feltöltve 10 óra üzemidőt is biztosíthat. Ha a kerekek gördülése ellenére sem töltődik fel teljesen az akku, azt a hálózatról is feltölthetjük.