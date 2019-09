Szinte egy jacht kényelmével vetekszik a holland Vanquish jet-skije, a VQ16. A 16 láb (4,9 méter) hosszú vízi járműről videót is készített a gyártó.

A főként üvegszálas anyagból készült test rendkívül könnyűvé teszi a hajót, melyet így lendületesen mozgathat a 200 lóerős, 1,8 literes Yamaha-motor. Az alapverzió csúcssebessége 40 csomó, azaz 74 kilométer óránként, de a Veloce névre hallgató izmosabb változattal 50 csomóra (92 km/órára) is gyorsulhat az öt tulajdonos – eddig csak ennyien vásároltak a gépből.

A VQ16 a maga nemében is egy egyedülálló műtárgy, meg önmagában is megállná a helyét, de valójában ez csak egy kis ladik a VQ48-hoz képest. A 18 személyes jachtot is Hollandiában tervezték, de el kell ismerni, hogy a francia Riviéra sokkal jobban passzol hozzá, mint a hűvös Északi-tenger.

A hajók áráról csak komoly érdeklődőknek ad ki információt a gyártó, azonban az sejthető, hogy egyik jármű sem két fillér.