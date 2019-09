Egy teljes fal kell a Sony új óriástévéjének, melyet nemrég mutattak be a nagyközönségnek. A Crystal LED technológiát eddig inkább akkor használták, amikor reklámozásról vagy tömegszórakoztatásról volt szó. Ez most megváltozott, és mindenki számára elérhetővé vált a rendszer.

A legfeljebb 19 méter hosszú tévé 40,6 x 45,7 cm-es panelekből épül fel. Ahhoz, hogy a legnagyobb konfigurációt megkapjuk, 576 modul szükséges. Ez a darabszám igen hamar megemeli a vételárat, ugyanis egy-egy ilyen panel 10 ezer dollárba (3 millió forintba) kerül.

A mozikból kölcsönvett kijelző ára így 5,76 millió dollár, azaz 1,7 milliárd forint. Ezért a pénzért cserébe akár másodpercenként 120 képkockát is levetíthetünk a 16K-s tévén, mely 3D-kompatibilis is. Aki beérné egy kisebb, 8K-s felbontással is, annak elég csak 288 Crystal LED-panelt vennie a 9,7 x 5,5 méteres tévéjéhez.

Persze még ezek is hatalmas méretek: a legkisebb variáció, mely még képes a 4K-s felbontásra, csak 2,4 x 1,2 méteres, de ez is 720 ezer dollárba, közel 220 millió forintba kerül. Hogy ezeket a tévéóriásokat mikor vásárolhatják meg az érdeklődők, arról egyelőre nincs információ.