Az elmúlt évtizedben jellemző volt a játékkonzolok készítőire, hogy a játékosok a szokásosnál is aktívabban vegyék ki a részüket a virtuális szórakozásból. A Microsoft tulajdonában lévő Xbox a Kinect nevű szerkezettel oldotta meg ezt, de mindig is a Nintendo járt ezen a területen az élen a Wii-vel.

A Wii már a múlté, a japán cég új zászlóshajója a Switch. Ehhez is elkészült most egy mozgást igénylő játék, a Ring Fit Adventure, mely tulajdonképpen egy kalandjáték, némi extrával. Az irányításhoz a kontroller egyik felét egy rugalmas gyűrűhöz kell csatlakoztatni, melyben mozgásérzékelő is található, míg a másikat egy szíjjal a lábunkhoz kell csatlakoztatni.

Innentől kezdődik a móka. Maga a játék nem tűnik bonyolultnak, összesen 20 különböző világot járhatunk be (szó szerint), hogy levadásszunk egy gonosz sárkányt, de egyéb ellenségek is felbukkanhatnak az út során, melyeket akár egy íj lövését imitálva is legyőzhetünk.