Ahogy az Instagram folyamatosan növekszik, lassan eltörpítve a legnagyobb közösségi oldalt, a Facebookot is, a lájkok egyre többet érnek a különböző cégek számára, melyet valódi bevételre konvertálnak különféle módokon. Ezt használják ki az influencerek is, akik némi pénzért cserébe szinte bármiről hajlandóak posztolni követőiknek.

Nem csak az önjelölt sztárok, hanem a klasszikus módon értelmezett celebek, hírességek is érintettek ebben a hatalmas üzletben. Elsőre nem is hinnénk, hogy mekkora pénzek forognak itt, éppen ezért nem is hallunk erről olyan sok információt.

Az Instagram tulajdonosa, a Facebook szerint az oldal felhasználóinak 83 százaléka fedezett már fel új terméket és szolgáltatást, miközben böngészett a képek és a sztorik között. Az egyes oldalak által termelt profit azonban számszerűsíthető. Egy Instagram-marketinggel foglalkozó cég közzétette a tíz legjobban kereső sportolót, illetve azt is, hogy hozzávetőlegesen mennyit is keresnek egy-egy szponzorált bejegyzéssel.