15 évet előreugrott az időben egy, a hotelek kiszolgálására specializálódott vállalat. A cég elképzelte a jövő hotelszobáját, és digitális képeken be is rendezte azt. A tanulmány jelentős anyagi ráfordítással többé-kevésbé akár napjainkban is megvalósítható lenne, hiszen a legtöbb technológiai vívmány (vagy annak alapja) ma is létezik.

A szórakoztatásról például egy üvegtelevízió gondoskodna, mindenféle okosfunkcióval felszerelve. Ezen kívül is rengeteg üvegfelület található az elképzelt szobában, ilyen például a fürdőszobáé is. A privát szféra azonban nem tűnik el ezzel, ugyanis egy szempillantás alatt átláthatatlanná lehetne tenni az üveget.