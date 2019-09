Egy hónapig lehet licitálni majd a világ legdrágábbnak tartott italgyűjteményére, mely csak és kizárólag minőségi skót whiskyből áll. A 467 üvegből és kilenc hordóból álló kollekciót egy névtelen tulajdonos ajánlotta fel eladásra, és vélhetően szép árat kap majd a válogatásért: a szakértők 4,8 millió dollárra (1,44 milliárd forintra) becsülik az összértékét.

Ezek között is vannak kiemelkedő üvegek: ilyenek például a Macallan italai, melyekből 178 palackkal is találunk. Ezek már önmagukban is 2,7 millió dollárt, azaz nagyjából 810 millió forintot érnek. Közülük is kiemelkedik az 1926-os, 60 éves whisky: az üveg egyike annak a 14, még létező palacknak, melyet a legendásnak tartott 263-as hordóban érlelt nedűvel töltöttek meg. Az egész kollekcióban ez a legértékesebb cikk, önmagában is valahol 430 és 555 ezer dollár (129-166 millió forint) közé teszik az értékét.