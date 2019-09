Azt szokták mondani a szakemberek, hogy 35 év felett már érdemes évente szűrővizsgálatra járni, legalábbis a prosztatával mindenképp. Ezekről az élményekről a legtöbben nem szívesen beszélnek, még a közeli barátaikkal sem, pedig nincs rajta semmi szégyellnivaló. Sőt, ha meg tudod győzni a haverodat arról, hogy mennyire fontos a megelőzés, vagy a még enyhe tünetek kezelése, később meg fogja köszönni.

A prosztatavizsgálaton kívül van még néhány kényes téma, amit sokan éreznek kínosnak, ha netán szóba kerül, mondjuk sörözés alkalmával, és inkább lesütött szemmel elsétálnak a pulthoz kérni egy újabb kört, hátha addig más fordulatot vesz a beszélgetés mente. Most megosztanék veletek néhány tapasztalatot, amelyet az elmúlt néhány évben éltem át, végigjárva a lombikprogram rögös útját.

Herevizsgálat

Számos ok lehet, amiért szükség van a herék alapos vizsgálatára, de az egyik leggyakoribb a here visszértágulata, ami nagyban csökkentheti a nemzőképességet. Ilyenkor a férfiember ellátogat a megfelelő szakorvoshoz, aki néhány rutinkérdés után a lényegre tér: “akkor most bokára a nadrággal”.