A változókor tünetei között tartják számon az állandó motiválatlanságot és a gyengeségérzést. Nem véletlenül, mert a férfinak tesztoszteron kell ahhoz, hogy képes legyen megjegyezni információkat, de ez a nemi hormon járul hozzá a koncentrációhoz, így a tanulási folyamatokhoz, valamint a megfelelő tájékozódáshoz is. Hiányában a férfi figyelme rendezetlen és szétszórt lesz. A magabiztosság érzéséhez is szükség van a tesztoszteronra, ezért változókorban gyakran érezheti magát egy férfi bizonytalannak és félszegnek.

Kevés alvás

A Montreali Egyetem Pszichológia Tanszékének kutatói kimutatták, hogy az alacsonyabb tesztoszteronszint és az alvásminőség között összefüggés van. Fiatal férfiaknál a mélyalvás az alvásidő 10-20 százalékát teszi ki, míg 50 éves korra ez 5-7 százalékra csökken, sőt 60 éves kor felett akár el is tűnhet. Az alvás minőségét az alacsony tesztoszteronszint jelentős mértékben ronthatja. Ráadásul, a dolog fordítva is igaz: azoknak a férfiaknak, akik naponta csak 5-6 órát alszanak, olyannyira lecsökken a tesztoszteronszintjük, mintha 10 évvel idősebbek lennének.

A tesztoszteronszint optimális szinten tartása érdekében érdemes odafigyelni arra, hogy meglegyen a napi minimum 7-8 óra alvás. És lefekvés előtt mellőzni kell a mobilt, a számítógépet és a tévét, mert az ezek által kibocsátott fény ébren tartja az agyat, nem utolsósorban pedig akadályozza az alváshoz szükséges melatonin hormon termelődését. A megfelelő minőségű alvás biztosítása mellett érdemes hetente egyszer-kétszer olyan sporttevékenységet beiktatni, ami fokozza az alhas vérellátottságát, ugyanis a tesztoszteron termeléséről a herék gondoskodnak. Azonban figyelni kell arra, hogy a mozgás ne legyen túlságosan megerőltető, mert akkor meg azért nem tudsz majd rendesen aludni. A jobb alvás érdekében ugyancsak ajánlott kerülni az élénkítőszerek – így a tea, kávé és csokoládé – 15 óra utáni fogyasztását.

Ha jelez a prosztata

40 éves kor után prosztatabajok is jelentkezhetnek, bár a tüneteket elsőre nehéz felismerni. Rohanó világunkban egyre kevesebb figyelmet fordítunk a testünk jelzéseire, ezért a legtöbbször már csak azt vesszük észre, amikor életminőségünket befolyásoló probléma jelentkezik. A prosztata, amellyel csak a férfiak rendelkeznek, ugyancsak okozhat kellemetlenségeket, és a tünetek skálája az enyhétől a súlyosig terjedhet. A húgyhólyag bejáratánál található dülmirigy 25 éves korunkig fejlődik, a változókorba lépett férfiaknál pedig már elindulhat a jóindulatú megnagyobbodása.

A prosztata úgy helyezkedik el, hogy körülöleli a húgycsövet, azt a vezetéket, amelyen keresztül a vizelet a hímvesszőn át kiürül a húgyhólyagból. Éppen ezért a szerv jóindulatú megnagyobbodására leginkább akkor kell gyanakodni, ha gyakran kell pisilned, nemcsak éjszaka, de nappal is, illetve, ha nehezen tudsz pisilni. A vizelet elakadása és annak újraindulása is figyelmeztető jel lehet, ahogyan a vizelettartási nehézségek, valamint az utócsepegés jelentkezése is. Ilyen esetekben mindenképpen érdemes urológushoz fordulni, mert egyszerű gyógyszeres terápiával szinten tartható a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás. Nem utolsósorban az is kiderülhet, valóban jóindulatú-e a dolog, mert erről biztos tájékoztatást csak az orvosodtól kaphatsz, a Google keresőjétől nem!

Akut, vagy krónikus

Pisilési gondok akár prosztatagyulladásnál is előfordulhatnak, bár számtalan másféle tünet is jelentkezhet, ami segíthet időben felismerni a problémát. A prosztatagyulladás lehet akut, vagy krónikus, más néven hosszan tartó, vagy idült gyulladás. Az akut prosztatagyulladás tüneteként leginkább folytonos vizelési inger, valamint fájdalmas, égő érzéssel járó pisilés jelentkezhet, nem ritkán pedig akár láz, hidegrázás, általános rosszullét és gyengeség is felléphet.

A problémát általában baktérium okozza, éppen ezért nem úszható meg az orvos, aki a megfelelő antibiotikumos kezeléssel gyorsan és hatékonyan segíthet megszüntetni a problémát. A baktérium által okozott prosztatagyulladásnál nagyon oda kell figyelni a javasolt gyógyszerek alkalmazására, mert a duzzadt prosztata ugyancsak gátolja a húgyhólyag teljes kiürülését. Ez pedig táptalajt biztosíthat a baktériumok számára, nehezítve ezzel a gyógyulási folyamatot.

A krónikus prosztatagyulladás meglehetősen alattomos dolog, hiszen szépen lassan teszi padlóra az embert. Kezdetben csak nagyon enyhe tüneteket okoz, ezért nehéz pontosan azonosítani vagy diagnosztizálni. A duzzadt prosztata kezdetben a húgyhólyag tájékáról kiinduló, a herék irányába kisugárzó, időről időre ismétlődő fájdalmat okoz, és a magömlés ugyancsak fájdalmassá válhat. Később merevedési zavar, valamint a szexuális étvágy csökkenése is társul a panaszokhoz, ami pedig már hátrányosan befolyásolhatja a párkapcsolatokat is. A krónikus prosztatagyulladás kezelését nem szabad halogatni, hiszen hosszú távon a gyulladás átterjedhet az ondóhólyagra, ami akár meddőség kialakulásához vezethet.

A változókor tehát a férfiakat is komolyan érinti, éppen ezért érdemes a tünetekre odafigyelni. Szintén ajánlott megszabadulni a káros szenvedélyektől, így a dohányzástól, valamint a rendszeres és túlzott alkoholfogyasztástól, mert ezek csak rontanak a helyzeten. A változókorral járó problémákkal kapcsolatban javasolt orvosi konzultációt is kérni, ugyanis a súlyos hormonhiány csontritkuláshoz, szív- és érrendszeri megbetegedésekhez, valamint az immunrendszer gyengüléséhez is vezethet.

Mi segíthet a prosztatagondokon? A prosztata krónikus jellegű betegségeit nem lehet megelőzni egészséges étrenddel vagy rendszeres testmozgással. Ha jelentkeznek a panaszok, akkor első körben segíthetnek a gyógynövénykivonatok, mint például a fűrészpálma, csalán, tökmag, fűpollen, liliom kivonata. Néhány éve már hozzáférhető a Proxelan kúp is, amely a hialuronsav mellett olyan gyógynövényi összetevőket tartalmaz, amelyek a prosztatagyulladásban jótékony hatásúak, ezek a tökmag, ázsiai gázló, tömjénfa-olajkivonat, szalmagyopár és ausztrál teafa. Azonban ha a tünetek nem múlnak, vagy netán erősödnek, mindenképpen urológushoz kell fordulni!

Fotók: Pixabay