Az évek során az eszközből több verzió is készült, a legegyszerűbb légcsavaros verziótól kezdve a kormányozható, és kamerával is felszerelt kiegészítőkig. Variációtól függetlenül mindegyik típusban az első modulban található az akkumulátor és az elektronika, hátul pedig a motor, melyeket egy szénszálas anyagból készült tengely köt össze. Persze nem mindegy, hogy milyen repülőre csíptetjük rá az eszközt: csak a gyártó által megadott típusokkal működik a rendszer jól. A csomagban ezek elkészítési útmutatója is benne van.

Emellett a gép kapott futóműveket is, mellyel már álló helyzetből is fel lehet szállni, valamint landolni is lehet. Az elődjeinél 20 grammal könnyebb szerkezet 10 percig képes a levegőben maradni, és akár 70 méteres magasságig is képes emelkedni, miközben 32 km/órás végsebességet is elérhet. A kütyü iránt nagy az érdeklődés Kickstarteren, a célként kitűzött 40 ezer dolláros alaptőke ötszöröse gyűlt már össze.

A különböző verziókat előzetesen 49, illetve 79 dollárért (14600, illetve 23600 forintért) lehet megrendelni, a kiszállítás várhatóan jövő áprilisban indul.