Ránézve a New York-i Baccarat hotel szalonjára, nem csoda, hogy többször is beválasztották a világ legjobb szállodái közé. Azonban a személyzet nemcsak a berendezés terén alakított nagyot, hanem a bárban is.

Ha van 5000 dollárnyi, azaz közel másfél millió forintnyi pénzed, de nem tudod mire költsd, akár vehetsz belőle egy pohár L’Imperial koktélt is. Hogy miért ilyen drága a különleges ital, melyet csak egyetlen bartender készíthet el? A koktélt nagyon ritka és igen drága alapanyagból készítik. Először három cent, az 1920-as évekből származó Green Chartreuse likőrt töltenek ki, mely már alapáron 1150 dollárral (340 ezer forinttal) tornázza fel a végösszeget.

A Green Chartreuse egyébként a világon az egyetlen szeszes ital, mely természetesen zöld színű. Amerika legdrágább koktéljához jön még egy kis gin és egy tölgyfahordóban érlelt újabb likőr, persze ezek sem az alsó polcról.

Mindezt jéggel összerázzák, majd kitöltik, és belugakaviár-szemekkel és aranypelyhekkel bevont meggyel szervírozzák egy gyönyörű kristálypohárban, melyet haza is vihetünk az ital elfogyasztása után. Az 5000 dolláros vételárnak a nagy részét egyébként ez teszi ki, a pohár önmagában 3600 dollárt (1,07 millió forintot) ér.