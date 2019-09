Nem számít, hogy az idei strandszezon véget ért, máris el kezdeni a felkészülést a következőre. Ezt akár a napozóágynál is lehet kezdeni, melyből már létezik olyan verzió is, amely vizet is lövell magából, miközben zenével szórakoztatja a telefonját töltő tulajdonosát.

A SolaLounge nevű fekvőhely is éppen ilyen. Az alján található egy 22 literes víztartály, mely két kis állítható fúvókán keresztül vízpermetet lövellve hűti a környezetet. Ez azonban nem minden: a háttámla állását is egy kapcsolóval lehet szabályozni. A rendszer áramellátásáról egy napelem gondoskodik, melyek négy óra alatt töltik fel a belső akkumulátorokat.

Az USB-aljzatoknak köszönhetően telefonunkat is feltölthetjük. Ha pedig mobilunk már a közelünkben van, akár zenéket is lejátszhatunk a székhez tartozó Bluetooth-hangszórókon. Mindezt működés közben az alábbi videón lehet megtekinteni.

A gyártónak nem az átlagpolgár volt a célcsoportja a termékkel, elsősorban szállodák számára kínálják napozóágyukat. Azonban ez a tény senkit se tántorítson el az ágy megvásárlásától, feltéve, ha van rá szűk 1,2 millió forintja. Azt nem tudjuk, hogy jár-e valamilyen garancia a rendszerhez a vásárlással együtt, mindenesetre ha mi vennénk egy ilyen ágyat, biztosan utánajárnánk. A vízpermet és az elektromos eszközök párosítása rossz dolgokhoz vezethet, nem beszélve a vízparti környezetről, ahova az ágyat szánták.