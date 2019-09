Az Asus legújabb csúcsgépét, a ProArt StudioBook One-t nem azoknak találták ki, akik csak facebookoznak, levelet olvasnak, filmet néznek vagy szöveget szerkesztenek laptopjukon. A döbbenetes méretű, 24 GB-os grafikus kártyával szerelt hordozható gépet inkább mérnököknek, animációkkal foglalkozó szakembereknek és adatelemzőknek ajánlja a cég.

Nem véletlenül: egy hétköznapi ember nem sok mindent tudna kezdeni az Nvidia Quadro RTX 6000-es lapkájával szerelt laptoppal, egész egyszerűen nem tudná kihasználni annak lehetőségeit. Azonban a gép biztosan használna valamit, mégpedig rengeteg áramot. A világ legerősebb GPU-jához ugyanis energia is kell, mely a 8K-s képernyővel együtt jelentősen megemelheti a villanyszámlát.

Nem csak a grafika terén villog a gép, a többi területen is a legjobbak között szerepel az Asus terméke: 32 GB RAM, 1 TB SSD-tárhely és az Intel i9-es processzora áll a jövőbeli felhasználók rendelkezésére. A használat közben ezek már komoly hőt is termelnek, ezért a tajvani mérnökök úgy tervezték meg a laptopot, hogy a gép alja helyett a képernyő hátoldalán kaptak helyet a túlhevülésre hajlamos alkatrészek. Ezen a területen kevesebb eséllyel kerülnek kritikus tartományba a hőmérsékletek. Használat közben a gépház minimálisan fel is nyílik, hogy még több hűvös levegőt kaphasson a CPU és a grafikus kártya.

A laptop áráról egyelőre hivatalos információk még nincsenek. Arra azonban számítani lehet, hogy nem lesz olcsó, ugyanis a Quadro-lapka ára önmagában 1 millió forintnak megfelelő amerikai dollárba kerül.