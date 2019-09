Különös projektbe kezdett 2015-ben Joseph DiGiovanna. A filmekkel, zenével és fotózással is foglalkozó művész nagy fába vágta a fejszéjét, amikor elhatározta, hogy 30 évig kamerázza New Yorkot a Hudson folyó másik partján fekvő New Jersey-ben található lakásából, melyből gyönyörű panoráma nyílik Manhattanre.

A kész videót persze nem kellene 30 évig nézni: DiGiovanna ugyanis timelapse technikával készíti el a kész anyagot. A timelapse lényege, hogy a hosszú idő alatt felvett képeket rövid időn belül játsszák le. A nézőben ez az idő múlásának érzetét kelti, ezért nevezik az idő fotózásának is. Maga az angol szóösszetétel is ezt jelöli: az idő múlása. Magyarországon is készültek már remek timelapse-videók, az alábbi például Budapesten.



A művész projektje már négy éve fut, tehát az elhivatottság valóban megvan. Emellett persze még nem hagyja ki a lehetőséget, hogy néhanapján ne osszon meg egy-két fotót vagy videót Instagram-oldalán a látképről, mely mindig tud valami izgalmassal szolgálni. Júliusban például sikerült megörökítenie az utóbbi évek legnagyobb New York-i áramszünetét, valamint azt, amikor visszatértek a fények a városba.