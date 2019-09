A kritikusok rendkívül jó véleménnyel voltak az új Joker-filmről, miután levetítették azt az idei Velencei Filmfesztiválon. A szakma előtt tartott bemutatón a közönség nyolcperces vastapssal és álló ovációval fejezte ki tetszését és örömét még úgy, hogy sokak szerint a legdermesztőbb képet az új filmben láthatjuk a karakterről.



A vetítésen jelen volt a főszereplő Joaquin Phoenix is, aki a szerep kedvéért több mint húsz kilótól is megszabadult. Állítása szerint ettől szinte teljesen megőrült a való életben is, és ez az alakítására is befolyással volt. A kritikusok szerint azonban a színész élete egyik legjobbját nyújtotta, ami annak is köszönhető, hogy a Todd Phillips rendező által irányított stáb szinte egyenesen a 44 éves férfira írta a szerepet.

Sokan már azt találgatják, hogy a Joker eredettörténetét és jellemfejlődését feldolgozó film hány fesztiválon és megmérettetésen milyen és mennyi díjat nyerhet majd el. A rendező szerint azonban alapjaiban véve a film nem volt sikerre ítélve, ugyanis az elkészítését komoly viták előzték meg a Warner Bros. képviselőivel.

Végül sikerült mindenkinek megegyeznie mindenkivel. Így már csak a nyilvános premier van hátra: Magyarországon október 3-tól kerül a Joker a mozikba.