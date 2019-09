Manapság a hűtők is egyre okosabbak és többet tudnak. Már nem elégszünk meg azzal, hogy hideg az ételünk és az italunk, esetleg meg is tudunk fagyasztani dolgokat. A mai hűtők egy része már az internethez is csatlakozik, és akár el is intézik helyettünk a bevásárlást.

Az LG InstaView hűtőszekrénye minderre rátesz még egy lapáttal. Az szinte természetes, hogy a telefonunkkal összekapcsolva egy alkalmazáson keresztül szabályozhatjuk a hőmérsékleteket, a bent lévő dolgokat anélkül csekkolhatjuk, hogy kinyitnánk az ajtaját. Erre a dupla falas kialakítás miatt van lehetőség: elég kettőt koppintani, és máris felkapcsolódik bent a fény, és átlátunk a sötét üvegen.

A hűtőt igazán különlegessé azonban a jégadagoló funkciója teszi: a gyártó szerint a gömb alakú jég lassan olvad, és amúgy is, így nincs szükség holmi jégkockakészítő formákra, melyekkel egyszerre kevesebb vizet lehet megfagyasztani.

Az árcédula nem túl barátságos azonban: a hűtő 4400 dollárba, azaz közel 1,3 millió forintba kerül.