2013 februárjában Amszterdamban megalakult a Fairphone. Az alapítók célja az volt, és a mai napig is azért dolgoznak, hogy olyan telefonokat készítsenek, melyek elkészítése a bolygónk számára is kevésbé terhelő, valamint az alapanyagok is ellenőrzött forrásból származnak.

A cég az elmúlt hat évben már két mobillal rukkolt elő. A technikai fejlődés miatt elengedhetetlenné vált, hogy ők is előrelépjenek, így született meg eddigi legerősebb telefonjuk, a Fairphone 3. Az Android 9.0 operációs rendszert futtató készülék helytáll a fotók készítésében is 12 MP-es hátsó- és 8 MP-es első kamerájával.

A Qualcomm Snapdragon 632-es processzorral, 64 GB-os tárhellyel és az 5,7 colos LCD-kijelzővel rendelkező telefon persze elmarad a mobilozás királykategóriájának számító készülékektől tudásban, de szégyenkeznie így sem kell a jövőbeli tulajdonosoknak.