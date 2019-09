Egyre többen ismerkednek meg a rummal, a több évszázados hagyományokkal bíró itallal, melyet sokan még mindig a kalózokhoz kötnek. Főként a whiskyfogyasztók fedezték fel maguknak a szintén barna alkoholos italt, de mások között is terjed az ízletes nedű.

Csakúgy, mint sok más termékből, ebből is készült már olyan verzió, melynek gyártásánál a környezetre is figyeltek. A 25 évig érlelt Flor De Caña éppen ilyen: a negyed évszázadig bourbonos hordóban álló szesznek volt ideje, hogy ízletessé váljon. A Nicaraguában készülő ital helyi alapanyagok felhasználásával készül, például a hordók szivárgását banánlevelekkel akadályozzák meg.

Napközben a lassan érő folyadék a hő hatására kitágul a hordókban, éjszaka pedig az összehúzódáskor magába szívja a vanília, a karamell és a tölgy aromáit. Így cukor és színezék hozzáadása nélkül készül el a prémium ital, mely számos díjat is bezsebelt már. Korábban az év rumjának is megválasztották, de mind közül talán a legfontosabb elismerés az, hogy hivatalosan is megszerezték a Fair Trade tanúsítványt.

A rum elkészüléséhez a természeti adottságok is komolyan hozzájárulnak: egy vulkán tövében található a szeszfőzde, a hamuval feljavított talaj kiváló minőségű, a víz pedig ásványi anyagokban gazdag. A környezettudatos cég megújuló energiát használ, és a dolgozókról is teljes körűen gondoskodnak: saját iskolát és kórházat is üzemeltetnek.

Mindennek persze megvan az ára: egy palack szeszes ital 150 dollárba, azaz 45 ezer forintba kerül.