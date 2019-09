Sokan megisszák a kávét feketén is, de a legtöbben valahogy megpróbálják a fekete leves keserű ízét elfedni cukorral, édesítőszerrel, tejjel vagy ezek kombinációjával. Azonban lehetséges, hogy ezekre a jövőben nem lesz szükség, ugyanis egy seattle-i székhelyű cég azt állítja, hogy kifejlesztették a keserű íztől mentes kávét, amiben ráadásul kávébab sincs.

Az Atomo névre hallgató terméket így egy kicsit nehéz is kávénak nevezni, de ezen most lendüljünk túl. A két élelmiszertudós által megalkotott termék négy hónap munkájának eredménye, melynek során zöld és pörkölt kávészemeket, valamint már lefőzött kávét is alkotóelemeire bontottak.

Az így kapott körülbelül 1000 komponensből kiszűrték a keserű ízt adó részeket, és megalkottak egy saját keveréket. A molekuláris szintig lebontott, majd újra felépített elegyet természetes alapanyagokból keverték ki újra, de kávébab felhasználása nélkül. Néhány aromát persze valódi kávéból vontak ki, de az Atomo alkotói szerint az összetevők többsége egyéb növényi alapanyagokból készült.