Néhány ausztrál fickó – valószínűleg pár üveg sör elfogyasztása után – őrült ötletet vett a fejébe. Feltalálták ugyanis a drónhorgászat nevű szórakozási formát. A kicsit sem veszélytelen tevékenységhez építettek egy hatalmas drónt, majd összekötötték azt egy székkel, amit persze szépen feltuningoltak: a sör innen sem maradhatott le.

Ezek után nem volt más hátra, mint a horgászat. Egy fickó beleült a nem éppen bizalomgerjesztő építmény székébe, majd egy másik személy a partról irányítva a propelleres gépet, a tó fölé reptette azt utasával együtt. Még halat is fogott a férfi – legalábbis az alábbi videó szerint.

A felvételre rátalált az ausztrál légi biztonságért felelős szervezet is, akik aggasztónak találták azt. Vizsgálatot is kezdeményeztek az ügyben, ugyanis szerintük több ponton is életveszélyes volt a mutatvány. “Először történt ilyen eset Ausztráliában, hogy egy házi készítésű drónt egy ember felemelésére használtak” – árulta el a kormányügynökség szóvivője.