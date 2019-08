Egy tanárától azt a feladatot kapta, hogy fessen a melleivel egy képet. Így kezdődött el a karrierje, mellyel a mai napig is foglalkozik Nadja. Első munkája után hosszasan gyakorolt, mígnem eljutott arra a szintre, melyet az alábbi képeken is láthatunk.

A lány beiratkozott egy színésziskolába, és felfedezte, hogy mire is képes valójában. Megtanulta leküzdeni a saját maga által szabott gátakat, és kísérletezni kezdett a testével. Rájött, hogy ezzel akár pénzt is kereshet – persze nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk.

Olvass tovább

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Картины От Сердца❤️ (@shelma0905) által megosztott bejegyzés, Dec 29., 2018, időpont: 2:22 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Картины От Сердца❤️ (@shelma0905) által megosztott bejegyzés, Júl 11., 2019, időpont: 12:22 (PDT időzóna szerint)

A Paintings From The Heart (A szív festményei) névre hallgató projekt képei nagy népszerűségnek örvendenek az Instagramon és a való életben is. Műveit rendszeresen sikerül eladnia – noha azt nem árulja el, hogy pontosan mennyiért kelnek el a képek, Nadja állítása szerint szép summát keres a képeken.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Картины От Сердца❤️ (@shelma0905) által megosztott bejegyzés, Jan 22., 2019, időpont: 1:24 (PST időzóna szerint)

Forrás: Odditycentral