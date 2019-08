Sokan szeretnének életükben legalább egyszer feljutni a nagyobb légitársaságok üzleti osztályaira, ahol az utasok nagyobb kényelemben, különböző extra szolgáltatásokat igénybe véve juthatnak el a világ egyik pontjáról a másikra. A légitársaságok azonban kevésbe látják ilyen derűsen a helyzetet, ugyanis jóval kevesebb bevételük van az exkluzív kiszolgálásért fizető utasokból, mint a turistaosztályból, ahol kevesebbe kerülnek a jegyek, azonban jóval többen megveszik őket.

Ezen változtatna a szingapúri székhelyű AirGo Design. A cég szakemberei újragondolták a szint elrendezését, és egy Boeing 777-es gépre alkalmazva szemléltették ötleteiket. A Galaxy névre hallgató kabinkonfiguráció kitalálói azt remélik, hogy a nagy légitársaságok a jövőben alkalmazni fogják innovációjukat.

A Galaxyt nem csak a 777-esre lehet alkalmazni, szűkebb és szélesebb testű gépeken is kialakítható az ilyesfajta elrendezés, így például a 787-esen és az Airbus A330-ason is. Az így 36 személyes szint megtervezésekor az utazók szórakozására is figyeltek, ugyanis központi helyet kapott egy kör alakú bárpult.

Az utazók kétféle üléstípus közül választhatnak: a fal mellett családoknak és pároknak alkalmas boxok találhatóak lehúzható válaszfalakkal, míg középen inkább az egyedül utazóknak megfelelő üléseken lehet helyet foglalni.

Az AirGo azon dolgozik éppen, hogy a terveiket levédessék, magába az ülések gyártásába nem szeretnének beszállni, noha már ebben is van tapasztalatuk.